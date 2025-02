Acerra: rapina in sala scommesse, quattro giovani arrestati Due uomini vestiti di nero, incappucciati e con una pistola in pugno, hanno fatto irruzione

Pomeriggio di paura ad Acerra, dove una rapina a mano armata ha seminato il panico in una sala scommesse di via Vittorio Veneto. Due uomini vestiti di nero, incappucciati e con una pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel locale, minacciando clienti e dipendenti. Un testimone, sotto shock, ha immediatamente allertato i Carabinieri raccontando l’accaduto con voce agitata.

Le telecamere comunali, collegate in tempo reale alla centrale operativa dell’Arma, hanno permesso ai militari di assistere alla scena mentre i rapinatori agivano. Dopo aver terrorizzato i presenti e mandato in frantumi il vetro del bancone con il calcio della pistola, i due hanno arraffato migliaia di euro prima di fuggire.

Ad attenderli fuori, altri due complici a bordo di una Jeep bianca. La fuga, però, è durata poco. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato la targa dell’auto, consentendo ai Carabinieri di seguirne il percorso come in un inseguimento da film d’azione. I quattro sono stati intercettati in via Deledda, nel rione “Congo”, dove i militari li hanno accerchiati e costretti ad arrendersi.

A bordo della Jeep, e nelle tasche dei fermati, i Carabinieri hanno trovato il bottino della rapina: 500 euro a testa, altro denaro nascosto nel cruscotto e una pistola a salve senza tappo rosso, occultata nei pantaloni del più giovane del gruppo, un 15enne.

Gli arrestati hanno tra i 15 e i 19 anni. Due di loro, i più giovani, sono minorenni: il 17enne era già noto alle forze dell’ordine, mentre il 15enne è incensurato. Gli altri due complici, entrambi 19enni, sono stati fermati per la prima volta.

Ora si trovano in carcere e nel centro di prima accoglienza, in attesa di giudizio. Per tutti l’accusa è di concorso in rapina aggravata.

Rosa Benigno