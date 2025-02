Spaccia cocaina in Piazza Garibaldi: arrestato dalla polizia locale Nel mirino un 59enne originario di Torre Annunziata

La polizia locale di Napoli ha arrestato un 59enne originario di Torre Annunziata, sorpreso mentre spacciava cocaina per 50 euro. Il fatto è avvenuto in piazza Garibaldi.

L'indagato è stato trovato in possesso di altri 14 involucri di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 12 grammi. Durante la perquisizione sono stati trovati anche 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e uno smartphone utilizzato per concordare gli incontri con i clienti.

L’arrestato, che ha precedenti per traffico di stupefacenti, furto aggravato e rapina impropria, è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio col rito direttissimo, su disposizione del magistrato di turno in Procura.