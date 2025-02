Tribunale di Torre Annunziata: Giovanna Ceppaluni nuova presidente Cerimonia di insediamento alla presenza della presidente della Corte d'appello di Napoli

La presidente della corte d’appello di Napoli è intervenuta alla cerimonia di insediamento di Giovanna Ceppaluni quale nuovo presidente del tribunale di Torre Annunziata: “L'insediamento di un nuovo presidente di tribunale - ha affermato Maria Rosaria Covelli - è un momento molto importante per un distretto, un evento fondativo, legato alla personalità, all’atteggiamento, al programma, alle idee del nuovo dirigente.

Giovanna Ceppaluni esprime un modello di magistrato, del magistrato che lavora al servizio effettivo dell'istituzione e della collettività, per risultati concreti di tutela dei diritti, con rigore, determinazione, passione.

Il suo lungo e proficuo percorso in magistratura l’ha vista ricoprire con autorevolezza cariche prestigiose quali, fra le altre, quelle di presidente della sezione specializzata delle misure di prevenzione e di presidente vicario del tribunale di Napoli, nonché presidente della sezione gip del tribunale di Napoli e l’ha vista impegnata in processi dall’altissimo interesse sociale”.

Ha sottolineato, con grande apprezzamento, che per la prima volta una donna viene investita della massima carica nel tribunale oplontino.

La presidente Covelli ha voluto poi ringraziare il presidente facente funzioni Francesco Abete per l’eccellente lavoro svolto nel periodo transitorio.

Giovanna Ceppaluni, nel corso del suo intervento, dopo aver ringraziato i presenti, ha posto l’attenzione sulla necessaria sinergia fra giudici, procura, personale amministrativo e avvocatura. Ha precisato la dimensione del tribunale come struttura rivolta alla collettività, accogliente, che bilanci rigore e apertura.

La neopresidente ha evidenziato il fondamentale obiettivo di incidere sulla durata dei processi e il compito cruciale della digitalizzazione non solo per una maggiore efficienza ma soprattutto per dare trasparenza all'attività giurisdizionale, che rafforza la fiducia dei cittadini verso le istituzioni.

Il procuratore generale presso la corte d’appello, Aldo Policastro, ha rimarcato l’importanza dell’interlocuzione fra tribunali e procure e la stima trasversalmente riconosciuta nei confronti di Giovanna Ceppaluni.

Grandi parole di stima e di affetto da parte della presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo.

Il presidente pro tempore uscente, Francesco Abete, ha dato il più caloroso benvenuto alla neopresidente, sottolineato gli risultati dalla stessa raggiunti a Napoli. Ernesto Anghina, già massima carica dell’ufficio giudiziario di Torre Annunziata, si è soffermato, tra l’altro, sul significato simbolico della cerimonia, svoltasi nell’aula intitolata a “Giancarlo Siani” per celebrare l’insediamento del magistrato che si occupò del processo ai sicari del giornalista.

Ettore Ferrara, già presidente del tribunale di Napoli, rivolgendosi ai giovani magistrati ha indicato Giovanna Ceppaluni quale modello da seguire e fra l’altro ne ha sottolineato la straordinaria laboriosità e la riservatezza. Il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati ha auspicato la più fattiva collaborazione e l’attenzione per l’ufficio del giudice di pace.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Torre Annunziata, il procuratore della repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, oltre ai colleghi della presidente Ceppaluni, al numeroso personale amministrativo, ai rappresentanti delle forze dell’ordine.