Bimba sbranata da pitbull: scientifica 8 ore e mezza in casa Rilievi per trovare tracce dell' aggressione

Sono terminati dopo otto ore e mezza i rilievi della scientifica nell'appartamento del rione Ice Snei di Acerra (Napoli), dove nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio scorsi è stata aggredita dal pitbull di famiglia la piccola Giulia Loffredo, la bimba di nove mesi morta poco dopo. L'appartamento era stato ripulito dal sangue da alcuni parenti entrati in casa prima dell'apposizione dei sigilli, secondo quanto ha riferito al proprio legale il papà della piccola, Vincenzo, indagato per omicidio colposo. I rilievi serviranno a capire se nell'appartamento sono rimaste tracce dell'aggressione così come raccontata dal papà.