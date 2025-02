Incredibile, 20 furti in 72 ore commessi dalla stessa persona: arrestato 33enne La scoperta dei carabinieri di Torre Annunziata

20 furti in 3 giorni, tutti verosimilmente commessi dalla stessa persona. E’ il dato emerso da un’indagine lampo dei carabinieri della stazione di Torre Annunziata, culminata nell’identificazione di un 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine.



Le denunce dei residenti, numerose e incalzanti anche sui social, hanno condotto i militari ad analizzare le immagini di videosorveglianza registrate lungo le strade interessate dai furti.



Tutti commessi all’interno di auto parcheggiate, quasi sempre per portare via oggetti poggiati sui sedili o nel cruscotto.



Ottenuto un identikit del presunto autore, i militari sono riusciti ad identificare un 33enne oplontino. E’ stato denunciato per furto aggravato.