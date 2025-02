Torre Annunziata, agenti di polizia minacciati. Cuccurullo: Comune parte civile E' la decisione assunta dall’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore Luisa Nastri

Il comune di Torre Annunziata si costituirà parte civile nel processo a carico degli uomini che hanno minacciato e aggredito gli agenti di polizia di stato durante un posto di controllo. E' la decisione assunta dall’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore all’avvocatura Luisa Nastri, nel corso della riunione di giunta di ieri.

Lo scorso 12 febbraio, durante un’attività di controllo stradale, dopo aver intimato l’alt ad una vettura, alcuni agenti di polizia del commissariato di Torre Annunziata, erano stati aggrediti e minacciati con un’arma da fuoco.

“Nell’immediatezza dei fatti abbiamo subito espresso solidarietà al primo dirigente e a tutti gli agenti del commissariato - affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l'assessore Luisa Nastri - alla polizia di stato va il ringraziamento della città per il lavoro che fanno ogni giorno. Con la costituzione di parte civile dimostriamo con un atto concreto la nostra vicinanza alla polizia. L’amministrazione comunale è in prima linea accanto alle forze dell’ordine per difendere la legalità e per combattere la criminalità".