Tragedia a Giugliano in Campania: donna muore avvolta dalle fiamme La vittima è una 64enne con difficoltà motorie

Tragedia a Giugliano in Campania, nel napoletano. Una donna di 64 anni è stata trovata carbonizzata a causa di un incendio divampato, per cause in corso di accertamento all'interno di un appartamento. E' successo in via Starza. La donna è stata letteralmente avvolta dalle fiamme. Non c'è stato scampo, inutile ogni soccorso.

I vicini, quando hanno visto il fumo uscire dall'appartamento al piano rialzato, hanno provato a prestare aiuto alla donna, che aveva difficoltà motorie, ma non c'è stato nulla fare.

In casa vi era anche la sorella, rimasta leggermente intossicata. Dolore per la morte della donna, che viveva da sempre in quell'abitazione, appartenente ad una famiglia benvoluta da tutti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia per accertare le cause dell'incendio.