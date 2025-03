Rapina a Torre Annunziata: due arresti per aggressione ad un ambulante Bottino di oltre 1700 euro

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Torre Annunziata, con l'accusa di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate. I due indagati sono accusati di aver rapinato un commerciante ambulante nel gennaio dello scorso anno, portandogli via oltre 1.700 euro, l'incasso della sua attività.

Secondo le indagini, condotte dal commissariato di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura, i rapinatori, con il volto coperto da passamontagna, hanno minacciato e aggredito la vittima con violenza, percuotendola durante il colpo, avvenuto in piena notte in una via centrale della città.

La denuncia della vittima, che ha fornito dettagli cruciali sull'aggressione, come l'orario e le modalità del crimine, ha permesso agli investigatori di avviare un'indagine approfondita. L'analisi di immagini provenienti da telecamere pubbliche e private e la comparazione dei movimenti dei sospetti, insieme ad altri elementi raccolti sul posto, ha portato all'identificazione degli autori.

Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata. I due arrestati sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.