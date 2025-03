Torre Annunziata, controlli della polizia: elevate sanzioni per oltre 5000 euro Azione di contrasto alle attività illecite

A seguito degli ultimi episodi verificatisi nel territorio di Torre Annunziata, gli agenti del locale commissariato e della squadra mobile, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale, e l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno effettuato controlli nel rione Provolera e nelle aree limitrofe, nel comune di Torre Annunziata, al fine di implementare la sicurezza dei residenti e contrastare attività illecite prevenendo possibili azioni delittuose.

Nel corso delle attività sono state identificate 159 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 47 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo, e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per un totale di oltre 5000 euro di sanzioni.

Durante i controlli, i poliziotti hanno sorpreso un uomo con 18 involucri di marijuana, una busta contenente circa 40 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 240 euro in banconote di vario taglio, pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente; mentre, altre due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica.