Napoli, piazza Garibaldi: lancia biciclette e aggredisce gli agenti intervenuti Scattano le manette ai polsi di un 32enne del Gambia

La polizia ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate un 32enne del Gambia. In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da un passante che ha segnalato loro, poco distante, un uomo in stato di agitazione che stava lanciando alcune biciclette elettriche.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, quest’ultimo una volta raggiunti gli uffici di polizia ha protratto la sua condotta violenta tentando la fuga e aggredendo gli operatori che, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno posto in sicurezza.