Minaccia i passanti con un martello: scatta l'arresto in via Toledo L'uomo è stato condannato a 6 mesi di carcere (pena sospesa) con rito direttissimo

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, durante il servizio in via Toledo, richiamati da alcuni cittadini perché un uomo con un martello stava minacciando le persone in strada, sono intervenuti cercando di bloccarlo. Il trentanovenne napoletano si è scagliato contro un agente donna, prima con ingiurie e minacce e poi aggredendola fisicamente e procurandole lesioni alle braccia.

Grazie all’intervento di altri agenti l’uomo è stato disarmato e arrestato.

Da successivi accertamenti il soggetto è risultato avere precedenti per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, truffa ed infine per essere stato denunciato dalla compagna per lesioni personali e minacce con attivazione del cosiddetto "codice rosso". Il magistrato di turno ne ha disposto il giudizio con rito direttissimo a seguito del quale è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa.