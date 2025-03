Contrabbando: nuovo maxi sequestro di sigarette a Napoli Operazione della Guardia di Finanza

Ennesimo maxi sequestro di sigarette di contrabbando ad opera della guardia di finanza a Napoli. Le fiamme gialle del gruppo pronto Impiego sono entrate in azione nella zona industriale.

In manette è fino un 51enne alla guida di un furgone. Trasportava all'interno complessivamente 400 kg di "bionde" all'interno di scatoloni.

Altri 800 sono stati rinvenuti invece nel corso di una perquisizione in un deposito. L'autista del furgone dovrà rispondere di detenzione di tabacco lavorato in regime di contrabbando doganale. L'arresto è avvenuto in flagranza. Processato con il rito direttissima, è stato condannato dal tribunale di Napoli a due anni di reclusione con pena sospesa e all'obbligo di firma. Le sigarette e il veicolo sono stati invece confiscati.