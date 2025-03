Quarto, incendio in un appartamento: carabiniere e passante salvano un uomo brigadiere e la vittima sono stati trasferiti all’ospedale di Pozzuoli per una lieve intossicazione

I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Crocillo 47. Poco prima, a causa verosimilmente di un cortocircuito dell’impianto elettrico, si era sviluppato un incendio in un appartamento al primo piano. A prendere fuoco la veranda.

Un carabiniere e un passante sono entrati nell’abitazione e hanno tratto in salvo il proprietario di casa.

L’uomo, un 47enne invalido non deambulante, è stato preso di peso e portato fuori per poi essere affidato ai medici del 118.

Il brigadiere e la vittima sono stati trasferiti all’ospedale di Pozzuoli per una lieve intossicazione da fumi, non sono in pericolo di vita.