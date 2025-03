Napoli, omicidio al rione Sanità: ucciso un 20enne Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il giovane deceduto lasciato all'ospedale Vecchio Pellegrini

I carabinieri di Napoli sono intervenuti a via Santa Teresa degli scalzi per un omicidio registrato intorno alle 18.30. Un uomo di circa 20 anni è stato centrato da colpi d’arma da fuoco. L’uomo è deceduto e il suo corpo è stato lasciato da qualcuno nell’ospedale Pellegrini.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un “omicidio dinamico”. In pratica il giovane era in sella a uno scooter quando è stato colpito nei pressi di un distributore in via santa Teresa degli scalzi.

AGGIORNAMENTO 20.30

A perdere la vita Emanuele Durante, 20 anni compiuti da pochi giorni. Sul luogo dell'agguato sono in corso i rilievi dei carabinieri accorsi sul posto.