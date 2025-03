Ancora morti sulle strade: a Volla perde la vita un 34enne in scooter Fatale lo scontro contro un camion, inutili i soccorsi

Si allunga il tragico elenco di morti sulle strade in Campania ed in provincia di Napoli. L'ultima croce in via Palazziello, a Volla, poco prima delle 21 di ieri sera.

A perdere la vita un 34enne straniero, che viaggiava a bordo di uno scooter. Fatale, stando ad una prima ricostruzione, lo schianto contro un camion.

Inutili purtroppo i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Avviate le indagini sull'incidente mortale, l'ennesimo da inizio anno sulle strade campane.