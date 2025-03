Castellammare, movida: carabinieri e polizia municipale impegnati nei controlli Sanzioni, denunce e un arresto

A Castellammare di Stabia di carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio insieme agli agenti della polizia municipale.

Durante le operazioni sono state identificate 327 persone e controllati 157 veicoli per un totale di 52 sanzioni al codice della strada.



Diverse le perquisizione effettuate che hanno permesso di segnalare alla prefettura otto ragazzi che erano in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Non sono mancati i controlli nella zona rossa dove i militari hanno trovato e allontanato un uomo già noto alle forze dell’ordine palesemente ubriaco e molesto.



Arrestato un 45enne perché, fermato, ha fornito dichiarazioni false sulla prova identità. Tre le persone denunciate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente.