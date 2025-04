Sequestro parco Lenza Schiavone. Fdi: "Il sindaco dica la verità agli acerrani" Le reazioni dopo l'intervento dei carabieri nell'area

"La cosiddetta “oasi naturalistica” presentata in pompa magna da questa amministrazione, costruita su un ex sito di stoccaggio appartenuto alla famiglia Pellini, è già arrivata al tramonto. L’intera area è stata sottoposta a sequestro da parte - si apprende dalle agenzie di stampa - dei carabinieri.

Prendiamo atto che in pochissime settimane, quella che era stata presentata come un’opera di riscatto per la città, abbia già conosciuto la parola fine. Ennesimo flop: perché quando legalità e ambientalismo diventano solo slogan, questi sono i risultati.

Crediamo sia dovere morale del sindaco dire tutta la verità ai cittadini acerrani, che non possono più tollerare le effimere passerelle a cui ci ha abituato questa amministrazione". Lo dichiara, in una nota, il circolo di Fratelli d’Italia Acerra.