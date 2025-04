Esplode colpi a salve in un piazzale: denunciato un minorenne Nei guai un 16enne per accensioni ed esplosioni pericolose

La polizia ha denunciato un 15enne di Portici per accensioni ed esplosioni pericolose. Gli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, durante il sevizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazzale Brunelleschi per la segnalazione di un soggetto che aveva esploso dei colpi d’arma da fuoco.

I poliziotti, giunti celermente sul posto, hanno rinvenuto sul manto stradale 5 cartucce a salve ed hanno notato, poco distante, un gruppo di giovani; uno di essi era corrispondente alle descrizioni fornite e, pertanto, lo hanno raggiunto ed identificato per un 15enne di Portici, accertanto che il predetto aveva esploso i colpi poco prima.

Inoltre, gli operatori, in un garage lì vicino, hanno rinvenuto la pistola a salve con 11 cartucce cal. 8mm; per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante e successivamente affidato ai genitori.