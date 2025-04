Tragedia sulla funivia del Faito, il dolore della politica: "Enorme sgomento" Tantissime le reazioni per la strage di Castellammare

Un diluvio di reazioni e commenti: la politica sgomenta per la tragedia avvenuta sulla funivia del Faito.

Il messaggio del Presidente della Camera dei deputati

"Seguo con profondo dolore quanto accaduto alla funivia del Faito. Una tragedia che lascia sgomenti. Rivolgo la mia preghiera alle vittime. Esprimo la mia più sentita vicinanza ai loro familiari. Un ringraziamento a chi è impegnato nelle operazioni di soccorso". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Il Partito democratico metropolitano di Napoli esprime "profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto oggi presso la funivia del Monte Faito". In una nota, il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata e il presidente metropolitano Francesco Dinacci dichiarano: "Siamo attoniti da quanto accaduto, ci stringiamo con dolore ai familiari delle vittime e all’intera comunità di Castellammare e della penisola sorrentina, profondamente scossa da questo evento. Tale tragedia non può restare senza risposte. È necessario fare piena luce su quanto accaduto e accertare ogni eventuale responsabilità. Èdoveroso ora avviare un’indagine rapida e approfondita per accertare con trasparenza e rigore le responsabilità di quanto accaduto". Il Partito Democratico metropolitano di Napoli "in queste ore di angoscia è al fianco dei cittadini e delle istituzioni locali, pronto a sostenere ogni iniziativa utile a fare luce su questa tragedia".

“Siamo profondamente scioccati e proviamo enorme dolore per la tragedia occorsa sulla funivia del Monte Faito. Da stabiesi, conosciamo perfettamente quella funivia e l’abbiamo adoperata decine di volte. Il nostro commosso pensiero va alle vittime, ci stringiamo attorno alle loro famiglie e ai feriti, ma desideriamo anche rivolgere un sincero ed enorme ringraziamento ai soccorritori per il loro impegno”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Carmen Di Lauro e Gaetano Amato e il Consigliere comunale M5S di Castellammare di Stabia Alessandro Langellotti.

La ministra Santanché: condoglianze alle vittime

"Profondo dolore per il tragico incidente della funivia del Monte Faito. Le mie piu' sentite condoglianze alle famiglie delle vittime", dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanché. "Di fronte a simile disgrazie, non esistono parole adatte. Grazie di cuore ai soccorritori, impegnati in un lavoro reso ancor piu' difficile e pericoloso da nebbia e maltempo", conclude.

"Ora chi ha sbagliato paghi"

“Una tragedia che doveva e poteva essere evitata, in una giornata convulsa, in cui le prime notizie diffuse avevano fatto sperare che non vi fossero vittime. Purtroppo, così non è stato. Confidiamo nel lavoro della magistratura perché faccia emergere tutte le responsabilità penali del caso, ma allo stesso tempo chiediamo che già dai prossimi giorni si attivi una Commissione d’inchiesta per fare piena luce sulle cause che hanno portato al guasto fatale. Restano al momento degli interrogativi inquietanti: sono stati svolti, e con la dovuta perizia, i controlli sull’intero impianto della Funivia del Faito prima della riapertura, avvenuta appena una settimana fa, dopo la chiusura invernale? Chi ha autorizzato il servizio per la giornata di oggi e quelle precedenti, nonostante da alcuni giorni l’area stabiese fosse interessata da condizioni meteo proibitive e, in particolare, fosse sferzata da forti raffiche di vento? Ai familiari delle vittime giungano le nostre condoglianze, un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori impegnati”. Così in una nota il capogruppo Severino Nappi, a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania: Massimo Grimaldi, Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti.

Il ministro Giuli: tragica sciagura che addolora

"Con profonda commozione esprimo il cordoglio mio personale e di tutto il Ministero della Cultura per la tragica sciagura della cabina precipitata a Monte Faito. Un luogo simbolico, quest'ultimo, custode di bellezze naturali, vederlo oggi teatro di una simile tragedia ci addolora profondamente. Alla comunità colpita e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze di questo dramma va il nostro pensiero più sincero". Così in una nota il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Red-Asa 20250417T194451Z

Sarracino (Pd): profondamente addolorati

"Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto sul Monte Faito e ci stringiamo con sincero affetto e cordoglio alle famiglie delle vittime colpite da questa terribile tragedia. In questo momento di grande dolore e incertezza, attendiamo con rispetto e fiducia che venga fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente. Un sentito ringraziamento va alle donne e agli uomini impegnati nei soccorsi, che anche oggi stanno operando con straordinaria dedizione e professionalità in queste difficili e drammatiche ore". Lo dichiara il deputato Marco Sarracino, responsabile Sud del Partito Democratico.

Muscarà: ennesima tragedia che colpisce il territorio

"Siamo di fronte all'ennesima tragedia che colpisce il nostro territorio e che poteva - anzi doveva - essere evitata. Quattro morti e un ferito grave: questo è l'esito straziante del crollo della cabina della funivia del Faito. Una vergogna che ha un nome e un cognome: EAV e i suoi vertici". A parlare è la consigliera regionale indipendente della Campania Marì Muscarà, che oltre a esprimere dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime, denuncia con fermezza l'inaccettabile gestione dell'EAV e il silenzio delle istituzioni. "In un Paese serio, dopo una simile catastrofe, le dimissioni sarebbero immediate. Il presidente Umberto De Gregorio - e chi l'ha voluto e mantenuto alla guida dell'EAV - devono lasciare subito ogni incarico. La magistratura faccia luce, indaghi senza sconti e individui le responsabilità di chi ha agito con superficialità e incompetenza". La consigliera sottolinea le gravi contraddizioni degli ultimi giorni: "Solo poche ore prima, un comunicato dell'EAV rassicurava l'opinione pubblica, dichiarando che "tutti i passeggeri erano in salvo". E l'8 aprile si annunciava con enfasi la sostituzione dei cavi, dopo i lavori straordinari per la riapertura della funivia. Allora cosa è successo? Come è possibile che dopo questi lavori si sia verificato un simile disastro?".

"Apprendo con profondo dolore della tragedia avvenuta sulla funivia del Monte Faito, in Campania. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, la mia vicinanza ai feriti e rivolgo un pensiero di riconoscenza a tutti i soccorritori impegnati". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda, presidente della Commissione trasporti della Camera dei Deputati.

Piero De Luca: dolore enorme

"Esprimo sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime della funivia del Monte Faito. Siamo profondamente addolorati per questa drammatica tragedia. Un forte ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e dei soccorritori che sono prontamente intervenuti, prestando aiuto con straordinaria professionalità ed efficacia in queste ore così complesse e delicate." Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo PD commissione bicamerale questioni regionali.

"Profondo dolore per le vittime dell'incidente della funivia sul monte Faito. Una tragedia che lascia sgomenti. La mia vicinanza alle famiglie, viva gratitudine a tutto il personale impegnato nelle operazioni di soccorso e di recupero. Questo è il momento del cordoglio, sarà poi necessario accertare le cause e le eventuali responsabilità per quanto accaduto". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"Da cittadino e da uomo dei trasporti, mi stringo con commozione al dolore dei familiari delle vittime e di tutta la comunità Eav, che oggi piange Carmine, uno dei suoi uomini migliori, caduto mentre svolgeva con dedizione il proprio lavoro". A dirlo Nino Simeone, presidente Commissione Trasporti del consiglio comunale di Napoli.