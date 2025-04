Tragedia Faito. Il Sindaco: "Tra le vittime turisti stranieri: ora inchiesta" Vicinanza: "Chiarire responsabilità"

"E' una tragedia enorme che colpisce tutta la collettivita', non solo la comunita' stabiese. E' una tragedia di rango internazionale, perche' tra le vittime ci sono turisti stranieri che avevano scelto le nostre bellissime zone come luogo di vacanza". Cosi' il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, parlando sul luogo dell'incidente che ha riguardato una cabina della funivia del Monte Faito.

"Ci sono quattro vittime accertate - spiega Vicinanza - mentre una persona ferita e' ricoverata in codice rosso - aggiunge - c'erano cinque persone sulla funivia che stava salendo, quattro turisti e un operatore, mentre gli altri turisti che stavano scendendo sono stati messi tutti in salvo". Il sindaco assicura che "la catena di soccorsi e' scattata immediatamente".

"Ci sara' un'inchiesta - aggiunge - ed e' fondamentale che venga accertata con chiarezza la dinamica di questa tragedia e anche le responsabilita'". Sulla dinamica dell'incidente, Vicinanza spiega che, "da una prima ricostruzione, secondo quanto dicono i tecnici che gestiscono l'impianto, si e' rotto il cavo di trazione. A valle e' scattato il freno di emergenza, mentre nella cabina a monte il freno probabilmente non e' scattato e la cabina e' scesa giu' per centinaia di metri, per poi terminare la sua corsa precipitando. Non credo che la cabina sia mai rimasta sospesa in aria".