Tragedia Faito. De Gregorio (Eav): "Meteo inadatto? Lo decide il direttore" Il presidente Eav: "Tragedia inimmaginabile: va fatta chiarezza"

- "La funivia ha aperto 10 giorni fa con tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa. Quello che è successo oggi è una tragedia inimmaginabile, imprevedibile e sulla quale andrà fatta chiarezza".

A dirlo ai giornalisti è il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio. "Le condizioni del tempo se non erano adatte le decide il direttore di esercizio, però molto spesso si chiude con forte vento. In questo caso evidentemente si è ritenuto che non vi fossero condizioni tali da impedire la circolazione" conclude.