Mare a Sorrento, Borrelli: "Da spiaggia pubblica a riservata" "Accessibile ai soli residenti e l’ingresso è sbarrato da un cancello"

Può un luogo pubblico essere anche allo stesso tempo riservato? A Sorrento è possibile. Infatti per l’estate 2025, l’amministrazione ha stabilito di riservare l'accesso alla spiaggia pubblica di San Francesco esclusivamente ai residenti del Comune di Sorrento.

L’accesso alla spiaggia-come documentato da alcuni cittadini che si sono rivolti al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli - è sbarrato da un cancelletto tenuto chiuso da un lucchetto.

“La decisione di riservare l’accesso ai soli residenti cozza un po', un po’ troppo, con il concetto di ‘pubblico’-commenta Borrelli- “Scelta che non condividiamo per nulla, almeno nella forma denunciataci dai cittadini, noi crediamo e ci battiamo per mare e spiagge libere, ma attendiamo una risposta dal sindaco per poter comprendere tale iniziativa e sapere se l’accesso ai non residenti sia almeno previsto in altre spiagge pubbliche.

Magari è anche giusto salvaguardare i propri concittadini, soprattutto le fasce più deboli, dalle invasioni estive ma lo è altrettanto consentire a tutti di godere liberamente del mare di Sorrento".