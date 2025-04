Task force per la sicurezza stradale a Barra, 42 verbali della polizia locale Sequestrati anche 5 veicoli, mentre per 16 mezzi è scattato il fermo amministrativo

Gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e all’Unità Operativa San Giovanni hanno svolto un servizio di polizia stradale nella Municipalità 6, quartiere Barra, concentrando l’attenzione su via delle Repubbliche Marinare e via Sesto Fiorentino.

Le pattuglie, con l’impiego di 2 autovetture e 6 moto, hanno sottoposto a controllo 55 veicoli. Sono stati elevati 42 verbali per violazioni al Codice della Strada, tra cui: mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, mancanza di patente di guida o guida con patente revocata, mancata esibizione dei documenti di guida e circolazione e circolazione con veicolo privo dei prescritti requisiti di sicurezza. Contestata anche una violazione per affidamento del veicolo a persona sprovvista di titolo di guida e due violazioni per omessa comunicazione del conducente.

Sequestrati, inoltre, 5 veicoli e si è provveduto al fermo amministrativo di ulteriori 16 mezzi e alla sospensione dalla circolazione per 4 veicoli non idonei alla circolazione.