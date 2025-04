Blitz contro il falso nel centro storico:sequestrati zaini, marsupi e portafogli Denunciato un commerciante bengalese

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti, per una operazione mirata al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti, in Via Capitelli nel centro storico.

Sequestrati centinaia di articoli di pelletteria – tra zaini, portafogli e marsupi – con marchi contraffatti riconducibili a una nota casa di moda statunitense.

La merce, esposta in modo visibile all’interno di un esercizio commerciale, è risultata priva di qualunque attestazione di originalità e genuinità del marchio.

Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il titolare dell’attività - un cittadino del Bangladesh -è stato denunciato per contraffazione e per danno all’industria nazionale.