Aggredita in stile Arancia Meccanica e rapinata: tre arresti Vittima una donna cubana: la sua denuncia ha permesso di identificare i responsabili

I carabinieri hanno arrestato a Caivano (Napoli) e condotto in carcere, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tre uomini accusati di aver commesso una violenta rapina ai danni di una donna cubana.

I fatti sono avvenuti il 12 febbraio scorso. Secondo quanto accertato sulla base della denuncia della vittima dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Caivano, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, i tre avrebbero contattato telefonicamente la donna - che risiede proprio a Santa Maria - per potersi recare a casa sua; una volta qui, gli indagati avrebbero sottoposto la donna a violenze fisiche, prendendola a schiaffi, pugni al volto e in altre parti del corpo, ginocchiate, afferrandola per i capelli, immobilizzandola e tappandole la bocca, per poi prenderle 300 euro; quindi sono fuggiti. La denuncia della vittima ha dato il via alle indagini, che hanno permesso agli inquirenti di identificare i responsabili e farli finire in carcere.