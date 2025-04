Napoli Est, spari al rione Villa: quattro proiettili in un'auto Intensificati i controlli, il Prefetto convoca il comitato per l'ordine pubblico

Intorno alle 18 di questo pomeriggio i carabinieri sono intervenuti in piazza Capri nel rione Villa del quartiere San Giovanni, a est di Napoli, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Quattro proiettili hanno colpito un’auto lì parcheggiata. I carabinieri del reparto operativo di Napoli hanno rinvenuto a terra 12 bossoli calibro 9x21. Al momento non si registrano feriti.Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale.

In relazione al nuovo episodio intimidatorio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha intensificato ulteriormente i servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze di polizia in tutta l'area interessata. L'episodio, che fa seguito ai precedenti analoghi verificatisi nei giorni scorsi sempre nello stesso quartiere, sarà oggetto di un focus specifico di approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato nel pomeriggio di domani.