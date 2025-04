Acerra, nasconde droga in casa: arrestato un 20enne Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un 20enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in via Muro di Piombo dove hanno rinvenuto, ben occultati nell’armadio di una stanza, 139 involucri di cocaina del peso di 20 grammi circa, un bilancino di precisione e 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.