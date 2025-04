Tentato furto in negozio al Rione Alto: arrestati due uomini L'arresto è avvenuto dopo un inseguimento notturno

Due uomini, rispettivamente di 36 e 39 anni, entrambi originari di Marano (Napoli), sono stati arrestati la scorsa notte per tentato furto aggravato nel quartiere Rione Alto. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha impedito il compimento del reato e ha portato alla cattura dei responsabili.

Furto sventato in un'attività commerciale di via Mariano Semmola

Gli agenti dell’UPG e del Commissariato Dante sono intervenuti in via Mariano Semmola in seguito a una segnalazione relativa a un furto in corso in un esercizio commerciale. Al loro arrivo, hanno individuato un uomo a bordo di uno scooter con il motore acceso che, alla vista della polizia, si è dato alla fuga.

Inseguimento per le vie del quartiere

Ne è nato un inseguimento ad alta tensione che si è sviluppato tra le vie del quartiere, durante il quale il sospettato ha messo in pericolo la circolazione stradale con manovre azzardate. La fuga si è conclusa in via della Croce Rossa, dove gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo dopo una breve colluttazione. È stato poi accertato che lo scooter utilizzato risultava rubato, con denuncia risalente al 18 aprile.

Secondo complice trovato all'interno del negozio

Nel frattempo, all’interno dell’attività commerciale, gli agenti hanno scoperto il secondo uomo, un 39enne che stava tentando di nascondersi sotto alcuni tavoli. È stato bloccato e trovato in possesso di un martello da carpenteria, utilizzato per danneggiare la vetrina del negozio.

Indagini in corso e accuse di furto aggravato

Entrambi gli uomini sono stati tratti in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti in città nelle ultime settimane.