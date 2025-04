Furti in appartamento: rintracciato e catturato ladro sfuggito alla cattura L'indagine della squadra mobile di Napoli

La squadra mobile di Napoli, insieme al personale del commissariato di Posillipo, ha rintracciato e catturato un uomo sfuggito, lo scorso mese di gennaio, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della procura della repubblica in quanto ritenuto responsabile di più tentati furti in appartamento unitamente ad altre due persone

Le indagini avevano infatti consentito di evidenziare responsabilità a loro carico per diversi tentativi di furto in appartamento nel quartiere di Posillipo e pertanto il gip aveva emesso la misura cautelare eseguita il 24 gennaio 2025 solo nei confronti di due dei tre indagati mentre il terzo, oggi arrestato, si dava alla latitanza.

Gli approfondimenti investigativi svolti dagli agenti della squadra mobile, unitamente a personale del commissariato di Posillipo, hanno consentito di individuare presso il campo di via cupa Perillo il luogo dove il l'uomo si nascondeva ed aveva trovato rifugio traendolo quindi in arresto.