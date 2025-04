Napoli, cibo sospetto sequestrato al Vomero: locali e movida nel mirino In campo anche l'Asl e la polizia municipale

Controlli straordinari nella nottata per i carabinieri del Vomero che hanno setacciato le aree della movida tra via Aniello Falcone e le zone limitrofe.



Durante le operazioni, effettuate con il prezioso contributo dell’Asl Napoli 1 Centro e con gli agenti della polizia locale, sono state identificate 147 persone e controllati 135 veicoli per un totale di ben 87 sanzioni al codice della strada e 3 scooter sequestrati.



Nella lente dei controlli anche i locali della movida. I carabinieri hanno ispezionato diverse attività di ristorazione e bar.

Il titolare di un ristorante è stato sanzionato per la violazione dell’haccp e per le condizioni igieniche carenti. I militari hanno bloccato 2 depositi abusivi con all’interno alimenti per una tonnellata. Sequestrati anche 180 chili di prodotti privi della tracciabilità.

Sanzionato anche un altro imprenditore proprietario di un ristorante a via Luca Giordano per condizioni igienico sanitarie carenti.



Non sono mancati i parcheggiatori abusivi: due le persone denunciate perché sorprese nell’attività illecita con recidiva nel biennio