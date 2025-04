Sequestrati 8 elicotteri illegali per trasportare turisti e per i matrimoni Blitz di Procura e Finanza: contestato il trasporto senza autorizzazioni e lancio di oggetti in volo

La Guardia di finanza del Reparto aeronavale hanno sequestrato 8 elicotteri a quattro persone, una delle quali rappresentante legale di una società di Pompei.

Secondo la ricostruzione della Procura di Torre Annunziata, fino a novembre 2024 nel Comune di Pompei hanno svolto attività di air-taxi, voli panoramici e lancio di oggetti in volo senza alcuna autorizzazione.

Contestati i reati di attività di volo con fini commerciali, impiego per fini di lucro di aeromobile con piloti senza abilitazione e sorvolo del centro abitato di Pompei senza l'autorizzazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Non solo: dagli accertamenti delle fiamme gialle - come ha ricordato il procuratore Nunzio Fragliasso - è emerso come gli elicotteri sequestrati non siano stati sottoposti né ad ispezioni né a manutenzioni previste dagli standard europei. In alcuni casi i piloti trasportavano turisti con bagagli non stivati adeguatamente, atterrando e decollando anche in zone critiche vicine a scuole, autostrade e ferrovie.