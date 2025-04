Il mondo piange Francesco, a San Pietro il colloquio Trump-Zelensky Duecentomila in piazza, delegazioni da tutto il mondo

Grande commozione per i funerali di Papa Francesco. Oltre 200mila persone in piazza San Pietro, delegazioni da tutto il mondo e anche tanti napoletani sono arrivati nella città eterna.

A Napoli altrettanti turisti e cittadini hanno raggiunto la basilica di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito, dove Bergoglio è stato in visita nel 2015 per riservargli un'ultima preghiera.

In città, sui palazzi istituzionali, bandiere a mezz’asta. I rintocchi degli orologi quasi a scandire un minuto di raccoglimento per Bergoglio.

Per la cerimonia funebre sul sagrato di San Pietro presenti 980 fra cardinali, vescovi e sacerdoti. Prima volta da cardinale elettore per l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

C’è anche un pezzo di Irpinia con il cardinale Frank Leo, tra i più giovani porporati della Chiesa Cattolica. Con i suoi 54 anni Leo, arcivescovo di Toronto è di origini calabresi e avellinesi, di San Martino Valle Caudina, anche lui al suo primo conclave da elettore.

Sul sagrato anche Donald Trump, Giorgia Meloni e il presidente Mattarella con tutte le delegazioni dei capi di Stato. Presenti anche Zelensky e Macron.

E fa già storia la foto del colloquio tra Trump e Zelensky per avvicinarsi alla pace in Ucraina. Quasi come fosse l’ultima volontà espressa da Francesco.