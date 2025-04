Perquisizioni nel quartiere San Giovanni-Barra: circa 100 operatori in campo Sinergia tra polizia, carabinieri e finanza

Circa 100 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere San Giovanni-Barra a Napoli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 55 persone, di cui 13 con precedenti, controllato 26 veicoli e sequestrato 45.000 euro denunciando due uomini per ricettazione. Inoltre, gli operatori, hanno denunciato un altra persona per violazione della normativa sulla privacy e sequestrato un sistema di videosorveglianza illegale in quanto riprendeva una strada pubblica.

Sono stati inoltre anzionati amministrativamente in tre, due per contrabbando di tabacchi lavorati esteri sequestrando 3,5 Kg di Tle e uno per possesso di sostanza di stupefacente per uso personale poiché trovato con circa 3 grammi di hashish. Effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della squadra mobile di Napoli, dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, reparto prevenzione crimine Campania, reparto mobile, di unità cinofile per la ricerca di armi, esplosivi e droga, dei militari dell’arma dei carabinieri e antiterrorismo e pronto impiego della guardia di finanza.