Minorenne accoltellato per futili motivi in via Chiaia Aggressione brutale per una spallata involontaria

Un altro episodio di violenza giovanile scuote il centro di Napoli. Domenica sera, in via Chiaia, un minorenne è stato accoltellato al polmone dopo una lite scoppiata per futili motivi. Secondo quanto riportato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il giovane era in compagnia della fidanzatina e di tre amici quando, camminando tra la folla, avrebbe urtato accidentalmente una ragazza.

La reazione violenta: pugni, schiaffi e un coltello

L’episodio, avvenuto in una delle strade più frequentate del centro cittadino, è degenerato rapidamente. Gli amici della ragazza urtata hanno reagito con estrema violenza: prima pugni e schiaffi, poi l’uso di un’arma da taglio. Il ragazzo ha riportato diverse ferite da coltello, tra cui una grave all’altezza del polmone.

Attualmente è ricoverato presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale Vecchio Pellegrini, ma – fortunatamente – non è in pericolo di vita.

La denuncia dei familiari e l’intervento del deputato Borrelli

I genitori della fidanzata della vittima hanno sporto denuncia e si sono rivolti al deputato Borrelli, noto per il suo impegno contro la criminalità urbana. “Il ragazzo è sotto shock e non ricorda nulla dell’accaduto. Poteva essere una tragedia”, ha dichiarato il parlamentare, che ha chiesto indagini accurate per identificare i responsabili dell’aggressione.

Allarme sicurezza a Napoli: “Troppe armi in giro, servono misure drastiche”

Borrelli ha approfittato dell’episodio per lanciare un nuovo allarme sulla sicurezza cittadina: “Ogni ragazzo che esce di casa rischia la vita. In giro ci sono troppe armi e troppi balordi pronti a usarle. Urgono misure drastiche e preventive”.

Il deputato denuncia inoltre la carenza di agenti e la chiusura di commissariati, paragonandola provocatoriamente alla chiusura di ristoranti per mancanza di clienti. “È difficile contrastare la violenza crescente in queste condizioni”, ha concluso.

Una città sotto pressione, tra emergenza sociale e insicurezza

Il caso dell’accoltellamento in via Chiaia riporta al centro dell’attenzione l’escalation di violenza giovanile a Napoli e l’urgente bisogno di una risposta concreta da parte delle istituzioni. Le prossime settimane saranno cruciali per le indagini e per capire se l’appello di Borrelli troverà un riscontro operativo.