In motociclo a folle velocità, forza posto di blocco: due poliziotti feriti E' successo nel centro storico a Napoli

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano con precedenti, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantinopoli, hanno notato un giovane a bordo di un motociclo sopraggiungere ad alta velocità e gli hanno intimato l’alt.

Tuttavia, il guidatore, alla loro vista, nel tentativo di eludere il controllo, ha investito gli operatori facendoli rovinare al suolo.

I poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e, per tali motivi, arrestato. E' stato inoltre sanzionato per guida senza patente e il motociclo sottoposto a sequestro.