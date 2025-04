"Mò è guerra": nuovo caso di stalking, studentessa si barrica in casa La denuncia di una 25enne

Stalking a Napoli: una studentessa universitaria di 25 anni vive nel terrore dopo aver sporto denuncia contro l'ex fidanzato per continue minacce, intimidazioni e atti persecutori. La vicenda è emersa nei giorni scorsi, quando la giovane si è presentata ai Carabinieri per raccontare mesi di incubi, culminati in minacce di morte, messaggi intimidatori e videochiamate in cui l'uomo mostrava armi.

La relazione, le minacce e il "codice rosso"

Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, la ragazza, originaria del Salernitano e residente a Napoli per motivi di studio, aveva intrapreso una breve relazione con il ragazzo. Dopo la rottura, l'ex ha cominciato a perseguitarla con messaggi del tipo: "Ti conviene dirmi dove sei", "mo' è guerra", e "vedi dopo che succede". Frasi che hanno fatto scattare l'allarme e portato all’immediata attivazione del "codice rosso" da parte delle forze dell’ordine, una procedura urgente prevista in casi di violenza domestica o stalking.

Una quotidianità sotto assedio

La studentessa ha raccontato di essersi chiusa in casa per paura di aggressioni fisiche. Nonostante la denuncia, l’uomo avrebbe continuato a tormentarla, chiamandola con numeri anonimi e aumentando la pressione psicologica. Tra gli episodi più gravi, la ragazza ha riferito che l'ex avrebbe dichiarato di essere stato in carcere per omicidio e di essere pronto a usare un coltello o una pistola contro amici o conoscenti di lei, alimentando un clima di panico costante.

L'importanza di denunciare e la tutela delle vittime

Il caso ha riacceso i riflettori sul tema dello stalking a Napoli e, più in generale, sulla necessità di tutelare le vittime di violenza psicologica e minacce. Il "codice rosso" rappresenta un importante strumento di intervento rapido, ma serve anche un sostegno psicologico e sociale alle vittime, spesso isolate e impaurite.

Stalking e minacce: un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni i casi di stalking in Campania sono in aumento. Molti di questi episodi nascono da relazioni sentimentali terminate, in cui uno dei due partner non accetta la fine del rapporto e si trasforma in persecutore. Le forze dell’ordine invitano chiunque si senta in pericolo a non sottovalutare segnali e comportamenti minacciosi e a denunciare subito.