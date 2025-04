Sequestrata cocaina e banconote: la polizia interrompe attività di spaccio L'intervento degli agenti nel quartiere Porta Nolana a Napoli

La polizia ha arrestato una 39enne napoletana con precedenti e un 48enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. La donna è stata anche arrestata per evasione.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, all’angolo con via Santa Maria delle Grazie a Loreto, dove hanno notato una donna seduta su uno scalino di uno stabile la quale, che in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona la quale si è poi allontanata frettolosamente. Inoltre, gli operatori hanno notato, poco distante, un uomo che fungeva da "palo".

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato gli indagati trovando la 39enne in possesso di 6 involucri di cocaina e di 65 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Inoltre, dagli accertamenti di seguito eseguiti dagli agenti, è emerso che la donna era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Entrambi alla fine sono stati arrestati.