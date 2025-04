Musumeci: Campi Flegrei, sospensione mutui per famiglie e imprese Il provvedimento del governo

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione dei mutui, tributi e contributi previdenziali fino al 31 agosto 2025 per i cittadini e le imprese colpiti dal recente sciame sismico nei Campi Flegrei. Il provvedimento, varato durante il Consiglio dei ministri del 30 aprile, si applica a partire dal 13 marzo 2025, data in cui si sono registrate due forti scosse avvertite in tutta l’area flegrea.

A chi è destinato il beneficio

La misura riguarda famiglie e imprese i cui immobili sono stati dichiarati inutilizzabili a seguito dei danni causati dal bradisismo in corso nei Campi Flegrei.

“Ci siamo particolarmente dedicati a porre attenzione alle famiglie e alle imprese”, ha dichiarato Musumeci. “I benefici sono stati concordati con le istituzioni del territorio.”

L’obiettivo è fornire supporto economico immediato a chi ha subito danni diretti, sospendendo gli obblighi finanziari per consentire una ripresa graduale.

Misure previste nel dettaglio

Il pacchetto di aiuti prevede: sospensione del pagamento dei mutui; sospensione di finanziamenti bancari e contributi previdenziali; sospensione dei tributi locali e nazionali.

Durata della sospensione: dal 13 marzo al 31 agosto 2025

Musumeci ha precisato che il 31 agosto è un limite tecnico, e che il Governo è pronto a valutare estensioni in base all’evolversi della situazione sismica. Il piano è stato definito in accordo con le istituzioni locali e regionali, confermando l’impegno congiunto tra governo centrale e territorio per fronteggiare l’emergenza.