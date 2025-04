Evade e viola il divieto di avvicinamento per stalking: arrestato Si aggrava la posizione di un 46enne napoletano

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano con precedenti, anche specifici, per atti persecutori ed evasione.

In particolare, gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in piazza medaglie d'oro per una segnalazione di una persona vittima di stalking.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito che, poco prima, mentre si stava recando sul luogo di lavoro, aveva incontrato un uomo che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva seguita nonostante avesse un divieto di avvicinamento, in quei frangenti, si è nuovamente avvicinato alla donna, noncurante della presenza degli operatori, ma è stato prontamente bloccato. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti dagli agenti, è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrstato.