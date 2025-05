Commissariato di polizia inagibile, si cerca una soluzione per gli agenti Ipotesi trasloco nei locali messi a disposizione da Poste e Federalberghi

A Capri si cerca una soluzione per i poliziotti del commissariato dell'isola, i cui locali sono temporaneamente inagibili. In prefettura a Napoli un vertice per provare a trovare la quadra.

Poste ha messo a disposizione alcuni locali ad Anacapri, che si ansdrebbero ad aggiungere agli spazi già garantiti dal presidente del Tribunale, per garantire la continuità operativa degli investigatori così come richiesto dal questore.

Anche Federalberghi ha avanzato una serie di proposte concrete per assicurare immediata ospitalità agli agenti. Il prefetto Michele di Bari ha salutato positivamente la collaborazione istituzionale finalizzata a trovare una soluzione.

Tutte le proposte saranno valutate nei prossimi giorni.