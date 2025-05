Rapina un uomo e viene sorpreso con la droga: arrestato E' successo a Porta Nolana a Napoli

La polizia ha arrestato un 37enne originario del Camerun, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per rapina impropria e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in via Diomede Marvasi, sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicandone un altro poco distante, ha raccontato che lo stesso, insieme ad un complice, gli aveva asportato la bici elettrica e, pertanto, aveva tentato di fermarlo ma lo stesso, al fine di guadagnarsi la fuga, lo aveva aggredito fisicamente.

Così, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il 37enne e, durante le fasi del controllo, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 97 grammi. Per questi motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.