Savastano: "Grave aggressione ad attivista sindacale con il figlio in braccio" La denuncia del segretario cittadino di Forza Italia Napoli

L’attivista sindacale Giuseppe Alviti, responsabile territoriale di Forza Italia dipartimento legalità e giustizia, e’ stato aggredito con il figlio in braccio durante una diretta social, in cui esponeva le problematiche di viabilità in Via Cupa Capodichino.

Lo denuncia il segretario cittadino di Forza Italia Napoli Iris Savastano:

"Responsabile della vile aggressione verbale e fisica un consigliere della maggioranza, con alcuni collaboratori, aggravata dalla presenza del figlio di appena di 15 mesi.

Consideriamo tale fatto di una gravità assoluta e richiediamo ad horas le scuse del consigliere e chiarimenti da parte del presidente della municipalità".