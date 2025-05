Toledo, contrasto al mercato del falso: controlli, denunce e sequestri Operazione congiunta di Guardia di finanza e Polizia locale

Contrasto al mercato del falso e all'illegalità, intensificati in questi giorni i controlli interforze tra Guardia di finanza e Polizia locale di Napoli soprattutto in via Toledo.

Nell'operazione congiunta sono stati sequestrati oltre 10mila articoli abusivi e sanzionati 12 conducenti per violazioni al codice della strada. Elevati, inoltre, 9 verbali nei confronti di altrettanti ambulanti per un importo di circa 25mila euro tra occupazione abusiva di suolo pubblico e la mancanza delle autorizzazioni per l’installazione di strutture o insegne..

Parallelamente, i “baschi verdi” hanno denunciato due bengalesi per ricettazione e commercializzazione di prodotti contraffatti, sequestrando centinaia di articoli.

Uno dei due, inoltre, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, mentre l’altro è risultato privo del permesso di soggiorno. Per entrambi sono state avviate le pratiche per l’espulsione dallo Stato. Altri due cittadini italiani sono invece stati segnalati in prefettura perché trovati in possesso di varie dosi di marijuana.

Soltanto negli ultimi 10 giorni, nella sola via Toledo, i finanzieri nel corso di altri interventi, hanno sequestrato migliaia di articoli contraffatti, tra borse, foulard, scarpe e cinture, riportanti marchi di note griffe della moda, nonché gadget della SSC Napoli, denunciando altri 6 extracomunitari. Nei confronti di 4 di essi sono state avviate le pratiche di espulsione.

Inoltre, con l’ausilio di unità cinofile, numerosi, nello stesso lasso di tempo, sono stati gli interventi a contrasto del traffico di stupefacenti, proprio a ridosso dei Quartieri Spagnoli: segnalate al prefetto di Napoli 27 persone, di cui 2 minorenni, per uso personale di droghe e un maggiorenne denunciato per spaccio di hashish.