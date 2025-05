Caivano: segnali di ripresa per le piazze di spaccio del parco Verde Tre arresti da parte dei carabinieri nel corso dell'operazione

Segnali di ripresa per le piazze di spaccio del parco Verde di Caivano. Un timido rilancio al traffico di stupefacenti nell’area, già demolito sul nascere dalla presenza asfissiante dei carabinieri.



Un nuovo shop era in fase di allestimento. Tre persone all’interno, diverse sostanze ancora da tagliare e confezionare, 5 telecamere in 8K per monitorare il territorio e sfuggire ai carabinieri.

Un equipaggiamento di tutto rispetto per ripartire, in quella che un tempo era la piazza di spaccio più movimentata d’Europa.



I militari della compagnia locale hanno fatto irruzione prima che i tre pusher potessero fuggire. In manette tutte persone già noti alle forze dell’ordine.



Sequestrati 29 grammi di crack, 60 di cocaina, 172 euro in contante ritenuto provento illecito, un televisore e l’intero impianto di videosorveglianza. Gli arrestati sono in carcere, in attesa di giudizio.

Nessuno è di Caivano. Sono tutti residenti in altri comuni, tra l'hinterland partenopeo e casertano.