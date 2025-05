Casoria, nasconde armi in casa: arrestato In manette un 36enne napoletano

La polizia ha arrestato un 36enne napoletano per detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, gli agenti della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo sita in Casoria, dove hanno rinvenuto una pistola beretta cal. 7.65 con matricola abrasa e caricatore rifornito di 5 cartucce, una pistola replica marca bruni mod. 92 cal. 8 con matricola abrasa e priva di tappo rosso, 29 cartucce a salve marca Gfl calibro 8, un fucile a pompa da softair, 5 orologi di noti marchi e 5.410 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato.