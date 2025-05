Armato di una grossa pietra tenta rapina in hotel: arrestato dalla polizia E' successo in una struttura ricettiva nei pressi del lago di Lucrino a Pozzuoli

La polizia ha arrestato un 44enne rumeno, con precedenti per tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva, nei pressi del lago di Lucrino, per la segnalazione di una rapina in atto ad opera di un uomo.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal personale dell’esercizio alberghiero i quali hanno raccontato che, poco prima, un uomo era entrato all’interno dell’hotel e, con la minaccia di una grossa pietra, aveva tentato di farsi consegnare i soldi dalla cassa per poi desistire dal suo intento e allontanarsi a piedi in direzione Arco Felice.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a rintracciare l'uomo in via Miliscola che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Per tali motivi alla fine è stato arrestato.