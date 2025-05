Furto con la tecnica della foratura: ecco che cosa accade La polizia denuncia due persone

La polizia ha proceduto alla denuncia di due persone italiane di anni 40, residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio le quali si sono rese responsabili del furto aggravato in danno di turisti stranieri, con la tecnica della foratura dello pneumatico.

In particolare, nella mattinata del primo maggio è stato commesso un furto sul ramo San Giovanni dell’autostrada Napoli Salerno, in danno di una coppia di cittadini cinesi residenti in Svizzera da poco sbarcati dalla nave proveniente da Palermo per poi dirigersi a Pompei, ai quali era stata sottratta, con la tecnica della foratura dello pneumatico posteriore destro, una borsa contenente circa 900 euro e 400 franchi svizzeri, i passaporti e la chiave elettronica del veicolo Mercedes sul quale viaggiavano.

Subito sono iniziate le indagini da parte della polizia giudiziaria della sottosezione polizia stradale di Napoli nord finalizzate all’identificazione degli autori dell’evento criminale che, in base alle prime dichiarazioni rilasciate dalle vittime, sono state indirizzate verso due soggetti già noti e presunti autori di un precedente furto.

Gli investigatori sono riusciti ad individuare uno degli autori nei pressi della sua abitazione, riuscendo così a recuperare la borsa, poco prima sottratta, contenente la somma di denaro, i passaporti e la chiave elettronica dell’auto.

Poco dopo sono riusciti a rintracciare anche il secondo complice. Le vittime hanno sporto denuncia presso gli uffici della sottosezione polizia stradale di Napoli Nord e nell’occasione gli agenti hanno provveduto a restituire ai due malcapitati quanto gli era stato sottratto, consentendo agli stessi di proseguire il loro soggiorno in questa provincia. I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato e danneggiamento.