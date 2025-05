Napoli: spaccio di droga al Vomero, arrestati due 20enni Sorpresi all'uscita della tangenziale mentre portavano a domicilio dosi a un cliente

Due giovani napoletani di 21 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio di droga al Vomero. E' l'esito dei controlli nella movida effettuati dai militari della Compagnia Vomero: 137 persone e 33 veicoli controllati. Gli arrestati sono stati sorpresi all'uscita della tangenziale mentre portavano a domicilio dosi a un cliente.

Perquisiti sono stati trovati in possesso di 19 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish tra cui 6 sigarette. In tasca anche 680 euro in contanti. Denunciate, sempre per droga, altre due persone. Il primo, un 36enne del centro, è stato fermato mentre era in sella a uno scooter senza aver mai conseguito la patente mentre cedeva una dose di crack. Addosso anche 650 euro che sono stati sequestrati. Un 44enne di Mugnano di Napoli é stato trovato in possesso di 625 euro.

Sono tre - un 22enne, un 21enne e un 28enne - le persone che dovranno rispondere di porto abusivo di attrezzi atti allo scasso. I carabinieri li hanno notati aggirarsi con fare sospetto tra le vie del Rione Alto, a bordo di un’auto a noleggio, e li hanno poi perquisiti. Nel veicolo un punzone frangivetro a molla. Quattro i ragazzini segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente