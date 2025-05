Entra in casa dell'ex moglie e scatena l'inferno: la polizia evita il peggio Le manette sono scattate ai polsi di un 47enne napoletano già munito di un divieto di avvicinamento

La polizia ha arresttao un 47enne napoletano per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, suo padre, dopo aver infranto il vetro di una finestra, era riuscito ad entrare nell’abitazione, in cui vi era anche la madre con le sorelle minori, ed aveva iniziato a minacciarli, mettendo anche a soqquadro gli ambienti. In quei frangenti, la donna, insieme alle figlie, era riuscita a trovare rifugio in un appartamento di alcuni vicini.

Gli operatori sono quindi intervenuti, ma l’uomo, accortosi della loro presenza, ha dato in escandescenza inveendo anche contro di loro, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti dagli agenti, è emerso che l'uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.