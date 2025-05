Ponticelli, nasconde droga in casa: arrestato dalla polizia Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: manette per un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Ponticelli, hanno controllato un’abitazione in via Manlio Rossi Doria, dove hanno rinvenuto 18 involucri di crack del peso complessivo di circa 3 grammi e 20 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.